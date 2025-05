Valorware lance le remake de 9th Dawn sur iOS et Android !

Le 9th Dawn Remake est bien plus qu’une simple refonte du RPG culte de 2012 qui a lancé la série 9th Dawn. C’est une réinvention passionnée, un monde ouvert massif regorgeant d’aventures, de donjons, de monstres et de butin à foison. Que vous jouiez en solo ou en co-op en ligne avec un ami, ce titre promet une expérience inoubliable dans le continent mystérieux de Montelorne. Préparez-vous à plonger dans une quête épique pour sauver un monde menacé par une force maléfique !

Une quête au cœur de Montelorne

Pour ceux qui n'auraient pas encore mis la main sur 9th Dawn (testé en 2013 sur iPhoneSoft), l’histoire commence avec la disparition étrange du gardien du phare local, un événement qui vous pousse à explorer les secrets du continent de Montelorne. Au centre de cette intrigue se dresse le Château de Maltyr, un lieu maudit qui attire les créatures les plus redoutables et menace les terres environnantes. Votre mission ? Découvrir la source de ce mal, équiper votre personnage avec les meilleurs objets, perfectionner vos compétences et constituer une équipe de monstres alliés pour affronter les dangers. Parviendrez-vous à sauver Montelorne ?

Un monde ouvert riche en possibilités

9th Dawn Remake brille par son monde ouvert aussi beau que gigantesque, conçu pour les explorateurs dans l’âme. Avec plus de 45 nouveaux donjons, chacun regorgeant d’ennemis, de trésors et de défis, le jeu offre une rejouabilité impressionnante.



Voici les éléments clés de ce remake :

Réalisation : les graphismes n'ont plus rien à voir avec l'édition sortie il y a douze ans, le développeur a vraiment tout revu pour exploiter nos appareils modernes.

Personnalisation poussée : Débloquez sorts et compétences, améliorez vos attributs et forgez des équipements uniques pour créer le build parfait.

Co-op en ligne : Explorez le monde et relevez les défis en solo ou avec un ami grâce au mode coopération fluide.

Familiers évolutifs : Faites éclore des créatures à partir d’œufs et transformez-les en alliés puissants pour combattre à vos côtés.

Quêtes secondaires variées : Aidez les villageois de Montelorne à travers une multitude de missions pour obtenir des récompenses rares et renforcer les communautés locales.

Butin à profusion : Collectionnez une quantité astronomique d’objets et complétez vos journaux pour débloquer des récompenses exclusives.

Mini-jeux captivants : Testez vos talents dans un jeu de cartes deck-building où vous collectionnez des cartes et optimisez votre deck, ou plongez dans un mini-jeu de pêche épique où vous contrôlez des vers guerriers face à des vagues de poissons mortels.

Artisanat complet : Forgez des armes, concoctez des potions et améliorez votre équipement pour être prêt à affronter n’importe quel défi.

Voici la bande-annonce officielle signée Valorware :

Notre avis sur 9th Dawn Remake

Vous l'aurez compris, ce remake ne se contente pas de moderniser le jeu original : il le transcende. L’intrigue a été entièrement réécrite, les donjons ont été repensés, et le contenu a été enrichi pour offrir une expérience plus profonde et immersive. On apprécie notamment les mini-jeux qui ponctuent l'aventure, bien que certains regrettent que cela casse quelque peu le côté RPG. Les graphismes retravaillés et les mécaniques modernisées rendent hommage à l’héritage de 9th Dawn, tout en attirant une nouvelle génération de joueurs.

Un jeu à ne pas manquer !

Que vous soyez un vétéran de la série ou un nouveau venu, 9th Dawn Remake est une lettre d’amour aux fans de RPG à monde ouvert. Avec sa liberté d’exploration, ses systèmes de progression riches et ses innombrables activités, il offre des heures d’aventures palpitantes. Disponible en version premium pour 10 € sur iOS et Android (Play Store).

Télécharger 9th Dawn Remake à 9,99 €