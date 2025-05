Pup Champs : un jeu de foot aussi adorable que tactique

Les chiots ont le pouvoir de sublimer la vie des gens, mais aussi des joueurs. Après un jeu comme Puppy Bowl basé sur le football américain, voici Pup Champs qui transporte cette magie sur un terrain de football. Mais attention, il ne s'agit pas d'un jeu de sport classique, mais d'un puzzle tactique captivant, créé par le développeur derrière Railbound, Golf Peaks ou encore inbento.

Découvrez Pup Champs

Dans Pup Champs, vous incarnez un coach retraité du football, guidant une équipe de chiots maladroits à travers plus de 130 défis créés à la main. Sur une grille au tour par tour, planifiez vos actions avec soin : positionnez vos joueurs, réalisez des passes précises, évitez les dangers, surpassez les adversaires et menez votre équipe à la victoire. Reprenant le dicton "facile à apprendre mais difficile à maîtriser", le jeu apporte une touche stratégique originale au genre footballistique.

Le choix du format puzzle s’aligne parfaitement avec l’esthétique charmante du jeu. Les mécaniques simples cachent une complexité intéressante : chaque chapitre introduit des défis inattendus, comme des ballons embourbés, des singes imitant vos mouvements ou des lapins réagissant à vos passes. Là où certains voient des obstacles, un bon coach repère des opportunités pour briller. Les plus aguerris trouveront même des niveaux bonus bien plus corsés.



Au-delà des énigmes accessibles à tous, Pup Champs tisse une histoire d’amitié et de sport à travers des bandes dessinées animées interactives. En tant qu’entraîneur expérimenté, vous unissez une bande de chiots attachants pour en faire une équipe soudée, prête à conquérir le terrain.

Disponible sur iOS et Android

Pup Champs est disponible sur App Store et Play Store. La bonne nouvelle c'est que vous pouvez tester le jeu gratuitement et sans publicité, avec plus de 30 puzzles offerts, avant de débloquer le jeu complet via un achat intégré à 5,99 €.

Télécharger le jeu gratuit Pup Champs