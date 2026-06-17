Collecte de données : la nouvelle polémique qui touche l'App Store

Apple aime rappeler que la protection de la vie privée est au cœur de son ADN. Pourtant, une récente analyse de chercheurs en cybersécurité remet cette promesse en question. Avec l'arrivée des nouvelles « Collections personnalisées » dans l'App Store, des experts affirment que la plateforme enregistre en détail les interactions des utilisateurs, jusqu'aux frappes au clavier, sans possibilité de désactiver cette collecte de données.

L'App Store enregistre chacun de vos gestes

La promesse de confidentialité d'Apple a toujours reposé sur une idée simple : vos données vous appartiennent. Pourtant, une découverte récente de chercheurs en sécurité vient compliquer ce tableau idyllique, précisément au moment où Cupertino lance une nouvelle fonctionnalité de personnalisation dans l'App Store.



Depuis quelques jours, l'App Store propose des "Collections personnalisées", un système de recommandations d'applications basé sur les comportements individuels de chaque utilisateur. Apple présente cette nouveauté comme un outil pour aider les développeurs à mieux toucher leur public. Mais derrière cette intention louable se cache une réalité bien plus intrusive qu'il n'y paraît.



Les chercheurs en cybersécurité de Mysk ont analysé en détail les données analytiques transmises par l'App Store à Apple. Leur conclusion est sans appel : l'application enregistre chaque appui sur l'écran, chaque interaction, chaque frappe au clavier de l'utilisateur. Pire, selon eux, Apple serait même en mesure de calculer la vitesse de frappe d'un individu à partir de ces informations. Et contrairement à d'autres fonctions de personnalisation, il n'existe aucun moyen de désactiver cette collecte.

Ce qui rend la situation particulièrement délicate, c'est le contexte dans lequel elle s'inscrit. Apple a construit une partie considérable de son identité de marque autour de la protection de la vie privée. Des campagnes publicitaires entières, des conférences de presse, des arguments commerciaux face à la concurrence etc...



Les données collectées par l'App Store peuvent d'ailleurs être consultées par les utilisateurs eux-mêmes, via une demande d'accès sur privacy.apple.com. Ce que les chercheurs ont trouvé dans ce dump de données suffit à illustrer l'ampleur du suivi effectué.



La vraie question n'est pas tant de savoir si Apple utilise ces informations à des fins malveillantes, mais de comprendre pourquoi une telle collecte est activée par défaut, sans possibilité d'y renoncer. Un consentement explicite, à la manière du suivi publicitaire sur iOS, semblerait bien plus cohérent avec les valeurs affichées par l'entreprise.