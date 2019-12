Apple annonce la série Little America pour debut 2020 (+ trailer)

Encore une nouvelle série du côté d’Apple TV+. Prévue pour le 17 janvier sur la plateforme vidéo, Little America vient s’ajouter au maigre contenu disponible que la pomme s’efforce d’étoffer. Après un démarrage avec The Morning Show, See et For All Mankind, Apple avait lancé Dickinson puis Servant.

Une série avec tous les épisodes disponibles au lancement​

Pour une fois, Apple annonce que les épisodes de la première saison de Little America seront disponible dès le premier jour. Seule la série Dickinson y a eu droit pour l’instant.



La première saison sera repartie en huit épisodes d’une 30 minutes, inspirés par les histoires vraies présentées dans Epic Magazine. Apple explique que Little America ira au-delà des gros titres pour dépeindre les histoires drôles, romantiques, sincères, inspirantes et surprenantes d'immigrants en Amérique, alors qu'elles sont plus pertinentes que jamais.



Little America est écrit et produit par Lee Eisenberg ("The Office", "SMILF"), qui sert de showrunner, et Kumail Nanjiani ("The Big Sick", "Silicon Valley") et Emily V. Gordon ("The Big Sick").



Apple place de gros espoirs dans son nouveau programme car elle a déjà commandée la saison 2 !



Mise à jour du 19/12 : voici la bande-annonce de Little America :

