Continuity d'Apple : une fuite du Bluetooth permet de récupérer vos informations

L'étude a conduit à plusieurs avertissements pour Apple, mais aussi les constructeurs Eve et Osram. Nous ne savons pas si Apple a prévu des patchs ou correctifs, car il semble que l'ensemble fonctionne grâce à ces petits détails.

Voici les trois atteintes à la vie privée potentielles avec Continuity et le BLE :

Grâce à Continuité, les utilisateurs peuvent donc commencer à rédiger un email sur l'iPhone pour le finir sur iPad ou Mac à proximité. De même, il est possible de téléphoner depuis son Mac avec l'iPhone à côté, de déverrouiller son Mac avec son Apple Watch ou bien ouvrir une page qu'on consulte sur iPhone pour la lire confortablement sur son Mac. Il existe de nombreuses applications de ce protocole. A chaque fois, les appareils dialoguent en continue par Bluetooth LE, Apple y incorporant des informations utiles pour le workflow. C'est logiquement là que les fuites arrivent. En effet, consommation très peu d'énergie de base, le BLE permet d'inclure des données dans un espace dédié. De quoi faire augmenter sa consommation mais surtout les risques. C'est ce qu'à expliqué Mathieu Cunche à Sciences et Avenir qui relaie l’étude de l'INRIA .

La fonction Continuity - ou Continuité - d'Apple permet de facilité l'interaction dans l'écosystème en passant d'un appareil à un autre sans perte de productivité. Utilisant le BLE - Bluetooth Low Energy - ce protocole émet en permanence un signal avec parfois des données utiles pour les appareils concernés. Deux chercheurs français, Guillaume Celosia et Mathieu Cunche, du laboratoire Inria Privatics de l’Insa de Lyon ont mis en évidence une faille qui permet à une personne malveillante de suivre les déplacements des AirPods, de connaitre l'état des accessoires HomeKit chez vous, ou encore de récupérer votre numéro de téléphone ou email via AirDrop.

