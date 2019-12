Face ID et Touch ID en simultanée dans l'iPhone ?

L'utilisateur aura donc le choix d'utiliser Touch ID ou Face ID, certaines applications iOS devraient même avoir la possibilité de doubler la sécurité de l'authentification en demandant à l'utilisateur de s'identifier avec les deux systèmes . Une idée parfaite pour les apps de banque ou les autres applications qui hébergent du contenu sensible (comme 1Password par exemple). Source

L'objectif de cette nouvelle génération de Touch ID serait de l'inclure sous l'écran , de toute façon Apple n'a plus trop le choix étant donné que le bouton Home a disparu. Une innovation déjà existante chez les concurrents. Ils ne sont pas nombreux à avoir réussi à mettre le "Touch ID" sous l'écran, mais certains ont réalisé cela avec succès et ont donc devancé Apple sur cette avancée.

Difficile de satisfaire les préférences de chacun et pourtant Apple travaille en ce moment sur l'intégration des deux systèmes d'authentification déjà très connus au sein des produits de la marque. L'un est avec la reconnaissance faciale, l'autre avec la reconnaissance de l'empreinte. Un nouveau brevet dévoile cette possible future intégration sur un nouvel iPhone !

