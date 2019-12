Bon plan : l'iPhone 6S Plus neuf 128 Go à 399€

Hier à 21:12

Medhi Naitmazi

7

Bon plan pour ceux qui recherchent un iPhone abordable et neuf avec l'iPhone 6S Plus 128 Go que l'on trouve en promotion à 399€ sur Amazon.



Habituellement affiché entre 500 et 600€, le 6S Plus est encore dans le coup.

L'iPhone 6S Plus en super promo

Alors qu'Amazon affiche une généreuse réduction de 250€ sur ce smartphone à la pomme, nuançons que la ristourne est plutôt de 150€. Ce n'est pas négligeable pour un iPhone qui possède un écran Retina de 5.5 pouces, d'un appareil photo 12 Mp, de Touch ID et d'un écran 3D Touch. En plus, il s'agit de la version 128 Go.



Compatible iOS 13, l'iPhone 6S Plus est aussi utilisable pour Apple Pay ou encore de nombreuses apps et jeux. Si il ne vous faut pas le dernier cri (comme l'iPhone 11 en promo), voilà un bon candidat qui ravira les amateurs de grands téléphones.



Qui en prend un ? Vous pouvez choisir entre Or, Argent et Rose.