Snapdragon 865 : le nouveau processeur moins puissant que l'A13

Hier à 23:32 (Màj il y a 9 heures)

Guillaume Gabriel

La puce A13 des derniers iPhone 11 fait mieux que le tout nouveau processeur de Qualcomm, le Snapdragon 865. C'est pourtant lui qui équipera les Android de 2020, notamment du côté de Samsung, Oppo, Asus ou encore Motorola.



Comme le note AnandTech dans un long test, le SoC est très performant, mais n'arrive pas à faire mieux qu'Apple dans la plupart des cas, mais on constate une belle amélioration de 20% par rapport au Snapdragon 855+.

Le Snapdragon 865 en dessous de la puce A13 selon les premiers benchmarks

Les premiers tests de benchmark du nouveau Snapdragon 865 viennent donc de voir le jour, et sans réelle surprise, ce dernier se place en dessous du dernier né d'Apple. Pourtant, par rapport à la précédente version Snapdragon 855+, on note un gain de performances de 20%.



Ce nouveau SoC, qui n'équipe pas encore de téléphones, est composé de huit cœurs dont un Cortex A77 cadencé à 2,84 GHz, trois Cortex A77 cadencés à 2,42 GHz et quatre Cortex A55 cadencés à 1,80 GHz.



La nouvelle puce de Qualcomm bat tout de même le Kirin 990, et se paye le luxe d'être devant la puce A13 d'Apple sur 3DMark. Pour le reste, le SoC d'Apple est plus puissant, notamment du côté de GFXBench.



AnandTech fait la comparaison :

Les performances de pointe de la puce restent inférieures à celles de la puce d’Apple, même en vitesse de croisière, avec la firme à la pomme qui domine encore un domaine dans lequel Qualcomm était autrefois le roi.

Source