Les américains peuvent payer avec Apple Pay presque partout !

Hier à 17:28

Julien Russo

Le développement d'Apple Pay s'est passé à une très grande vitesse depuis son lancement en 2014. Au point où les commerçants n'ont pas eu d'autres choix que de s'adapter et de proposer le paiement avec le service de paiement sans contact d'Apple. Puisqu'il n'y a rien de plus frustrant pour une clientèle de voir son moyen de paiement non compatible avec le terminal de paiement électronique...

2 magasins sur 3 acceptent Apple Pay

Aux États-Unis, les commerces qui proposent Apple Pay comme moyen de paiement sont de plus en plus nombreux, la compatibilité serait même en croissance. D'après le site ResearchAndMarkets.com qui s'est intéressé à la tendance Apple Pay dans le paiement sans contact via mobile, assure que celui-ci est le second paiement le plus utilisé aux USA. La firme californienne a même la fierté d'être loin devant Samsung Pay et Google Pay !

Une croissance mondiale

Apple est encore loin de toucher chaque utilisateur d'iPhone ou d'Apple Watch pour Apple Pay. Les banques dans le monde sont encore nombreuses à faire de la résistance pour proposer le service de paiement sans contact d'Apple à leur clientèle (même si c'est une forte demande).

D'après l'étude, le nombre de potentiels utilisateurs d'Apple Pay devrait exploser en 2020.



