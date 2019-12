Un analyste prédit que l'iPhone 5G rapportera 147 milliards

Hier à 18:05

Julien Russo

Rien n'est surprenant quand on parle de" succès commercial" à l'évocation de l'iPhone 12 qui devrait être compatible 5G. Depuis le lancement des rumeurs autour du futur smartphone d'Apple, jamais un analyste n'avait été aussi précis sur l'argent que pourrait rapporter le premier iPhone compatible 5G.

Un revenu évaluer à 147 milliards pour 2020 et 2021

C'est l'analyste Krish Sankar de la banque d'investissement Cowen qui déclare cette estimation, qui s'annonce être phénoménal pour le chiffre d'affaires d'Apple.

D'après lui, c'est grâce à des fonctionnalités convaincantes que l'iPhone 12 devrait se vendre à grande échelle, un peu plus que l'iPhone 11 actuel.

Ces "fonctionnalités convaincantes" seraient principalement liés à la photographie grâce à de nouvelles possibilités innovantes, mais aussi grâce à l'ajout de la 5G. Même si le réseau sera peu déployé au niveau mondial, Apple compte bien sur ce nouveau standard mobile pour valoriser l'iPhone 12.

Une croissance de +3% en 2020

Les ventes d'iPhone devraient connaître un certain dynamisme en 2020. Krish Sankar prévoir une croissance de +3%. L'arrivée de l'iPhone SE 2 au premier trimestre de 2020 (d'après les rumeurs) devrait donner un gros coup de "boost" aux ventes d'iPhone. Puisque qui dit "iPhone pas cher", dit "ventes en hausse", ça a été le cas dans le passé avec la première version de l'iPhone SE.



Autre bon point pour la firme californienne, c'est le chiffre d'affaires de la section "Services". Celle-ci regroupe Apple Music, Apple Arcade, Apple TV+... Chaque année qui passe, les revenus deviennent de plus en plus importants et la progression serait loin d'être arrivé à épuisement.



L'analyste de la banque Cowen affirme que les services d'Apple devraient rapporter environ 57 milliards de dollars pour 2020, soit une belle croissance de +16% !



