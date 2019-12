Apple, Amazon et Google s’allient pour standardiser la maison connectée

Hier à 20:32

Medhi Naitmazi

Réagir

Apple fait encore une annonce sur sa newsroom avec un partenariat liant la firme avec d’autres géants comme Amazon, Google et la Zigbee Alliance - dont IKEA ou Philips. A travers un communiqué, Apple rejoint ce consortium qui vise à établir un nouveau protocole standard concernant la maison connectée de demain, facilitant l’interopérabilité et la sécurité des produits de domotique.

Le project connected home over IP

Le Project Connected Home over IP est un nouveau groupe de travail qui prévoit de développer et de promouvoir l'adoption d'une nouvelle norme de connectivité sans redevance pour accroître la compatibilité entre les produits de maison intelligente, avec la sécurité comme principe fondamental de conception.

Comment ça va marcher?

Amazon, Apple, Google et la Zigbee Alliance se sont associés pour promouvoir la formation du groupe de travail. Les sociétés membres du conseil d'administration de la Zigbee Alliance, IKEA, Legrand, NXP Semiconductors, Resideo, Samsung SmartThings, Schneider Electric, Signify (anciennement Philips Lighting), Silicon Labs, Somfy et Wulian sont également à bord pour rejoindre le groupe de travail et contribuer au projet.



L'objectif du projet Maison connectée sur IP est de simplifier le développement pour les fabricants et d'augmenter la compatibilité pour les consommateurs. Le projet est construit autour d'une conviction commune que les appareils domestiques intelligents doivent être sûrs, fiables et transparents à utiliser. En s'appuyant sur le protocole Internet (IP), le projet vise à permettre la communication entre les appareils domestiques intelligents, les applications mobiles et les services cloud et à définir un ensemble spécifique de technologies de mise en réseau IP pour la certification des appareils.



Le groupe de travail de l'industrie adoptera une approche open source pour le développement et la mise en œuvre d'un nouveau protocole de connectivité unifié. Le projet a l'intention d'utiliser les contributions des technologies de maison intelligente testées sur le marché d'Amazon, Apple, Google, Zigbee Alliance et d'autres. La décision d'utiliser ces technologies devrait accélérer le développement du protocole et offrir plus rapidement des avantages aux fabricants et aux consommateurs.



Le projet vise à permettre aux fabricants d'appareils de construire plus facilement des appareils compatibles avec la maison intelligente et les services vocaux tels que Alexa d'Amazon, Siri d'Apple, Assistant de Google, etc. On espère que HomeKit va passer un nouveau cran avec ce partenariat.



Si cela vous intéresse, un site dédié a été mis ligne sur connectedhomeip.com. De plus, le code open source sera publié fin 2020 sur GitHub (qui appartient à Microsoft.