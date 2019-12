Une enquête interne chez Foxconn pour fraude est en cours

Il reste difficile pour le sous-traitant de tout contrôler . L'usine de Zhengzhou est un énorme site de production avec la capacité de produire un demi-million d'iPhone par jour. Imaginez un seul instant toutes les pièces et tous les iPhone qui transitent chaque minute... Source

L'enquête qui se voulait pourtant être confidentielle, a été révélé au grand jour par le média Mirrormedia et TaiwanNews. Foxconn a mis au courant Apple sur une fraude au sein de ses chaînes de production. Tim Cook a pris en main le dossier en juin 2019 et a pris la décision de lancer un audit en urgence au sein de Foxconn.

