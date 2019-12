Mario Kart Tour : la saison des fêtes et le multi le 25 décembre

Autre information très intéressante et que l'on trouvé sur le twitter de KartTour , le mode multijoueur en ligne va arriver pour Noël, le 25 décembre ! Une excellente nouvelle que nous vous partageons en avant-première. Par contre, il faut rappeler que le mode multi en ligne sera réservé aux abonnés du Pass Or, l'abonnement à 4,99€. Comme Mario Kart 8 sur Switch, le multi en ligne est donc en supplément. Dommage.

On imagine que NY aura droit à un autre circuit dans les prochaines versions. Les nouveaux personnages :

Pendant deux semaines, le jeu propose donc du contenu et des cadeaux. Voici en détail ce qu'on trouve sans mise à jour de l'app :

Mario Kart Tour lance une nouvelle saison de 15 jours avec, comme la période le veut, la saison des fêtes. Après Paris, Tokyo, Londres et la saison hivernale, voici donc la 5ème fournée de nouveaux contenus. Comme à chaque fois, les développeurs de Nintendo nous proposent de nouveaux circuits, pilotes et karts. Mais surtout, nous apprenons que le mode multi sera lancé le 25 décembre en bêta !

