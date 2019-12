Vers de la nouveauté dans les podcasts, grâce à ce recrutement ?

La firme californienne pourrait se servir de ce recrutement pour développer son activité podcast et peut-être proposer des créations originales comme des émissions, des mix, des débats... Ou bien créer des partenariats avec les acteurs majeurs du secteur. Ce sera justement pile la mission de Zach Kahn : gérer les initiatives des podcasts sous la marque Apple ou avec les partenaires afin d'obtenir peut-être des podcasts exclusifs . Zach commencera bien l'année 2020, puisqu' à partir du mois de janvier il travaillera à l'Apple Park au côté de Tom Neumayr Sr. Director qui est en charge de cette activité au sein d'Apple. Sous cet air de jeune homme, Zach Kahn a un CV déjà bien chargé, puisqu'il a travaillé précédemment pour Google , Uber et Nest . Source

Ce nom ne vous dit rien ? C'est normal. Il ne s'agit pas d'une personnalité publique, mais plutôt d'une personne très douée dans le secteur des podcasts qui pourrait apporter beaucoup à la firme californienne. Ancien salarié de l'entreprise Vox Media , il était en charge des relations publique. Cela fait des années qu'il travaille dans ce milieu et a acquis une expérience qui a réussi à attirer l'attention d'Apple.

Les podcasts sont de plus en plus sollicités par les utilisateurs iOS. Spotify l'a d'ailleurs bien compris en proposant à ses abonnés d'intégrer leurs podcasts préférés dans leur playlist. La firme californienne ne souhaitant pas se faire devancer a recruté un expert du milieu.

