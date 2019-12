TikTok prépare une nouvelle application musicale du nom de Resso

Guillaume Gabriel

Impossible de passer à côté de TikTok en 2019, et même si un beau pourcentage de possesseurs de smartphones semblent dépasser par le concept, il faut bien reconnaître le succès éloquent de la plateforme.



Ce que l'on sait moins en revanche, c'est ce qui se passe en coulisse : il faut savoir que l'application est une propriété du groupe ByteDance, un géant chinois qui possède plusieurs applications et produits high-tech.



Ces derniers sont en plein test d'une nouvelle application musicale se nommant Resso, et qui revient quelque peu aux bases de TikTok et de Musica.ly.

Les développeurs de TikTok travaillent sur une nouvelle application

Car oui, cette dernière permet aux utilisateurs d'écouter de la musique, mais aussi de retrouver le lip-syncing et la danse, au sein d'un espace réservé à la musique. Ainsi, les utilisateurs ont accès aux paroles des chansons qu'ils écoutent, comme un karaoké, pour laisser place à son imagination et son côté artistique.



De plus, les utilisateurs peuvent laisser des commentaires sur les musiques, créer des GIFS et des vidéos à partir de la musique. Mais, quelle différence avec TikTok ? N'assiste-t-on pas à une pâle copie du réseau social ?



ByteDance semble vouloir revenir à ses débuts et donc à consacrer cet espace à la musique, un peu comme un Spotify communautaire, là où TikTok a totalement débordé en hébergeant des vidéos de tous genres. Mais, n'est-ce pas cette liberté qui a fait son succès ?



