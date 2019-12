En 2019, l'iPhone a raflé les 2/3 des bénéfices du marché

Julien Russo

L'iPhone continue son bout de chemin et il est loin d'être fatigué. Une récente étude du cabinet Counterpoint Research annonce que l'iPhone (tous modèles confondus) représente 66% des bénéfices du marché mondial des smartphones. Les prix élevés des iPhone permettraient à la firme californienne d'engranger plus de bénéfices que ses principaux concurrents Huawei et Samsung.

Une bonne année 2019 pour Apple

Les ventes d'iPhone auront été satisfaisantes cette année. D'après plusieurs statistiques communiquées par Counterpoint, l'iPhone a réalisé 32% du chiffre d'affaires généré sur le marché des smartphones et 66% des bénéfices. Une belle performance pour Apple !

La firme californienne a donc de quoi être heureuse puisqu'elle n'a pas été concerné par la chute de 11% des revenus des smartphones.

L'étude juge Apple comme une entreprise solide pour garantir des revenus constants dans les années à venir, grâce en grosse partie à la section service qui ne cesse d'être en évolution et de rapporter du cash.

L'autre bon point est la popularité de l'iPhone 11, 11 Pro et 11 Pro Max qui devrait augmenter les bénéfices pendant les périodes de fêtes d'années.



Comme vous pouvez le constater dans le graphique ci-dessus, Samsung est la deuxième entreprise à générer le plus de bénéfices sur le marché des smartphones. La firme sud-coréenne est loin derrière le géant californien, avec 17% des bénéfices dans l'industrie. L'augmentation des ventes de Galaxy A Series et du Galaxy Note 10 sont la principale raison de cette petite croissance qui est quand même décevante.



Les prochains trimestres seront à suivre avec attention puisque les premiers smartphones compatibles 5G vont arriver chez Apple, mais aussi chez les concurrents. Ce sera l'une des principales raisons de renouvellement de smartphone chez de nombreux consommateurs. Les bénéfices de chaque fabricant devraient exploser en 2020 !