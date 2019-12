Bientôt un Galaxy Fold avec un écran clapet ?

Il y a 7 heures (Màj il y a 7 heures)

Guillaume Gabriel

Si le marché de la téléphonie mobile vient d'accueillir un nouvel acteur qu'est le smartphone pliable, la lutte entre les constructeurs s'intensifie de plus belle.



Plusieurs marques sont déjà entrées dans la danse, dont notamment Samsung qui a présenté son Galaxy Fold, sujet à des problèmes et de nombreuses critiques.



Seulement, en interne, il se chuchotait que le coréen préparait une variante à son téléphone pliable, avec un écran qui se rabat sur lui-même, faisant penser aux appareils à clapet de l'époque.

Samsung pourrait faire la présentation d'un téléphone à écran clapet

Une rumeur qui s'est quasi confirmée lors d'une conférence en octobre dernier lorsque Samsung avait fait la présentation de deux designs pliables : celui du Fold, et un autre avec écran clapet.



Et aujourd'hui, des photos du prétendu smartphone ont vu le jour sur Internet, et plus particulièrement du côté de Weibo. On y voir un téléphone avec caméra frontale dans l'écran et sans bouton qui, une fois refermé, tient dans la main et laisse apparaitre deux caméras arrière et un petit écran avec quelques informations, dont l'heure.



Le gros plus, se serait son prix, puisqu'il pourrait être de 845$, donc bien plus abordable que son grand frère...





