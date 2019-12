Facebook vous traque, même sans le partage de position

Voilà qui devrait sublimer votre fin de semaine et celle du géant réseau social Facebook (v250.0, 413 Mo, iOS 9.0) qui, malgré des derniers mois tumultueux, continuent de s'enfoncer plus bas que terre.



Vous l'aurez compris, la pointe d'ironie n'annonce rien de bon, et c'est clairement le cas, puisque nous apprenons aujourd'hui que la plateforme créée par Mark Zuckerberg réussit à traquer tous ses membres, même si ces derniers ne partagent pas leur position.



En se servant d'indices contextuels, le réseau social arrive à déterminer une position plus ou moins précise...

Facebook dans le collimateur des sénateurs américains

Cette découverte, bien que déjà évoquée sans pour autant en avoir le détail, semble avoir versé la goutte de plus dans un vase qui déborde déjà : les sénateurs américains appellent désormais le Congrès à agir.



C'est au travers d'une lettre que l'entreprise de Mark Zuckerberg a reconnu les faits, le réseau social collectant des données sur la position des utilisateurs, même si ces derniers ont désactivé le partage de localisation.



Pour se défendre, Facebook évoque la sécurité et l'amélioration du ciblage publicitaire. Vraiment Mark ?



Mais, alors, comment le processus fonctionne ? L'application est capable "d'estimer les emplacements de ses utilisateurs" grâce à des indices contextuels comme des adresses IP, ainsi que les (nombreuses) activités recensées au sein de la plateforme.

Par exemple, si quelqu'un répond à un événement Facebook pour un festival de musique local, ajoute sa position sur une publication ou est tagué par un ami dans un restaurant, ces actions vont nous fournir des informations sur la position probable de l'utilisateur. De la même manière, un utilisateur peut indiquer où il réside en publiant une annonce sur la Marketplace.

La seule façon de mettre fin à cela ? Quitter Facebook, et non, ce coup-ci, je ne suis pas ironique...



