Mario Kart Tour : le multijoueur disponible en test pour les Pass Or

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Alors que hier, nous vous annoncions le départ de la nouvelle saison de Mario Kart Tour (v1.4.1, 199 Mo, iOS 10.0), il semblerait qu'une autre nouveauté ait fait son arrivée dans le jeu. En effet, dans ce même article, nous annoncions alors que le tant attendu mode multijoueur était prévu au 25 décembre en bêta, grâce à l'une de nos sources.



Cette date n'était pas encore officielle et ne le sera probablement jamais, puisque les premiers tests publics du fameux mode ont été lancés aujourd'hui ! Ainsi, les détenteurs d'un Pass Or peuvent désormais essayer d'affronter d'autres joueurs du monde entier au travers des différents circuits.



Car oui, le lancement officiel du mode multijoueur s'écrit une nouvelle fois avec un point d'interrogation, étant donné que la bêta se terminera le 27 décembre, sans en indiquer plus sur la suite.

C'est donc trois mois après la sortie officielle du jeu qu'il est possible de voir à quoi ressemblera le fameux mode multijoueur de Mario Kart Tour. Ce dernier a débuté ce matin et se terminera le 27 décembre, sans que l'on sache quand se fera le lancement officiel.



Pour les détenteurs du Pass Or, il vous suffit donc de vous rendre dans le menu, puis dans Multijoueur, afin d'avoir accès aux salons du jeu. Après quelques essais, outre les quelques latences, je n'ai pas très bien compris l'intérêt de ce multijoueur, étant donné que l'on enchaîne les courses sans avoir accès à un classement face aux joueurs présents, ou même un leaderboard mondial.



Seul point positif, les défis semblent se valider au sein de ce même mode...

