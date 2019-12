Mercedes EQA : le GLA électrique est officiel

Daimler, la maison mère de Mercedes-Benz, a officialisé son tout nouveau GLA 2020, le petit SUV. Alors qu'il tranche avec la première génération de par ses mensurations plus typées SUV (plus haut notammnent), c'est surtout la version électrique qui nous intéresse. Mercedes a suivi sa logique avec le nom « EQA » qui fait penser au modèle du dessus, le EQC.

EQA : l'entrée de gamme électrique chez Mercedes

Présenté sous la forme d'un concept à Francfort en 2017, l'EQA a évolué entre temps, se plaçant donc sous son grand frère le EQC. Sans donner la moindre information technique à son sujet, Mercedes nous gratifie uniquement d'une photo de profil du véhicule. Puissance, autonomie et fonctionnalités viendront après.



Le temps que les concurrents s'y fasse, comme le Lexus UX 300e ou le Volvo XC40 Recharge, deux petits SUV électrique haut de gamme. Les trois modèles débarqueront en 2020.



A date, le EQC de Mercedes s'échange contre 78 950 euros avec 408 cv et 445 km d'autonomie annoncés. On peut donc imaginer une puissance inférieur pour le modèle "réduit", mais pas forcément de perte côté autonomie. En effet, le poids étant l'ennemi numéro un, il est certain que le EQA soit moins lourd que le EQC et ses 2425 kg.



