Spotify Tastebuds permet de suivre ce que vos amis écoutent

Il y a 6 heures

Alban Martin

Spotify vient de copier une fonctionnalité d'Apple Music sous le nom de Spotify Tastebuds. avec cette nouveauté, il est possible découvrir la musique que vos amis aiment. Une manière de les suivre musicalement.



Tastebufs a été découverte par la développeuse et spécialiste du reverse engineering Jane Manchun Wong. La fonctionnalité propose même une page d'explication pour le moment non active : https://open.spotify.com/tastebuds.

Spotify Tastebuds bientôt lancée ?

Wong explique que la nouvelle version de Spotify possède une fonction non activée qui permet de rechercher des amis (via l'icône "stylo") et voir ce qu'ils ont écouté. Ainsi, il est facile d'ajouter leurs morceaux à votre playlist.



Cela ressemble aux amis qui écoutent des listes de lecture trouvées dans l'onglet Pour vous d'Apple Music.



Si c'est une nouveauté sur l'app, Spotify possède déjà ce genre de fonctionnalités sur l'app de bureau (pas la version web). Mais l'intégration est limitée avec une vue très courte de l'activité de vos amis Facebook... pour peu qu'ils aient accepté de partager cela.



En attendant la sortie, sachez que Spotify expérimente d'autres fonctions comme la playlist Friends Weekly ou encore une fonction qui permet d'écouter la même playlist en même temps entre deux ou plusieurs personnes.



