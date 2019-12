Kuo : le zoom optique sur smartphone sera essentiel en 2020

Le zoom optique 10x devrait arriver avant Huawei, puisque Oppo a promis à ses clients qu'un smartphone avec ce type de zoom sur la caméra arrière verrait le jour début 2020 . Cependant, il ne s'agira pas d'un vrai zoom x10 puisque Oppo a annoncé un " zoom hybride " qui consiste à une combinaison de zoom optique avec le soutien du logiciel . D'après Ming-Chi Kuo, la tendance sera tellement importante et la nouveauté recherchée par les consommateurs, que les marques concurrentes à Huawei et Oppo devraient également proposer cela dans leurs smartphones haut de gamme !

Ming-Chi Kuo n'est pas un analyste qui se contente que de l'univers Apple. Il analyse aussi les produits concurrents et estime les prochaines innovations des futurs modèles. Dans une note de recherche de TF International Securities , le site américain MacRumors a repéré une prévision très intéressante de l'analyste. Dans cette note, il est affirmé que la caméra arrière du prochain Huawei P40 Pro aura un téléobjectif périscope redessiné et deviendra le premier smartphone au monde avec un véritable zoom optique x10 ! La date de commercialisation est encore inconnue, mais les rumeurs indiquent toutes un lancement international avant l'été 2020 .

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.