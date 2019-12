Spies in Disguise : le jeu du film Les Incognitos sortira le 25 décembre

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Vous le savez peut-être déjà, mais le 25 décembre prochain sortira un nouveau film d'animation portant le nom de Les Incognitos. Dans ce dernier, on suivra les aventures du super espion Lance Sterling et le scientifique Walter Beckett qui ont un but original : sauver le monde.



Seul bémol, c'est que les deux compères sont des opposés... Quand l'un est relax, cool et a du style, l'autre en est tout l'inverse, mais crée des gadgets incroyables.



Cette sortie de film s'accompagnera d'un jeu mobile qui s'appellera Spies in Disguise: Agents on the Run et qui sera disponible à la même date.

Spies in Disguise, le jeu officiel du film d’animation d’espionnage

Ainsi, les joueurs pourront incarner Lance Sterling, le meilleur espion du monde et retrouver les voix officielles du film dont Will Smith, Tom Holland et Rashida Jones.



À la tête du développement du jeu, on retrouve le studio Denali Publishing qui proposera, au travers de sa création, de vivre une aventure excitante à travers le monde entier.



Il sera possible de collecter des pièces pour débloquer des gadgets futuristes, utiliser des capacités incroyables et conduire des véhicules espions entièrement équipés pour mener leur mission à bien.



Le jeu sera disponible gratuitement sur l'App Store pour iPhone et iPad, ainsi que sur le Play Store pour les Android.