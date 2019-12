Tesla a déployé sa 500ème borne en Europe

Alban Martin

Bonne nouvelle rapportée par Challenges, la firme d'Elon Musk a délivrée, comme promis, sa 500 ème station de recharge européenne. Cette dernière est située au Royaume-Uni.



Les Superchargers sont à 10% en France, le reste étant éparpillé en Europe. En tout, le vieux continent affiche désormais près de 5000 bornes électriques, tout marque confondues. Quand on sait que la France compte 11 000 stations essence à date, il reste encore du boulot.

Les bornes de 3ème génération arrivent

Au-delà du chiffre symbolique, Tesla en profite pour annoncer des bornes de 250kW, soit bien plus puissantes que celles de 150kW actuellement en place (qui sont déjà pourtant rapides). Avec ce genre de station, une Tesla gagne encore près de 50% en vitesse de charge, avec par exemple 120 km d'autonomie récupérée en 5 minutes. Et ce, sur chaque partie de la borne (au lieu d'un partage de la puissance entre les véhicules branchés).

Sont concernés tous les possesseurs de Model S, Model X et Model 3 (en attendant le Model Y).



Enfin, petite information côté US. Tesla a signé un accord pour ajouter ses prises propriétaires sur les stations EVgo à San Francisco. De quoi imaginer le même procédé sur nos bornes européennes, permettant d'avoir un maillage de stations bien plus dense en très peu de temps.



Question : êtes-vous en possession d'un véhicule Tesla ou est-ce quelque chose que vous envisager dans un futur proche ?



