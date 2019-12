L'année 2020 sera-t-elle l'année des AirPods ?

Si Apple arrive à protéger son business en commercialisant de nouveaux modèles pour maintenir l'attractivité des clients, il se peut que cette prédiction de M. Sacconaghi ne reste que fictive et ne représente pas le futur des AirPods.

Compte tenu de la courbe d'adoption extraordinairement abrupte des AirPods et de la saturation rapide de la base installée d'iPhone, nous constatons une décélération spectaculaire de la croissance des revenus d'AirPods d'ici 2021 ou 22, à des taux de croissance à un chiffre ou peut-être plus bas

Tout est entre les mains d'Apple, le succès des AirPods ne sera peut-être pas le même dans les prochaines années. La concurrence est rude et les nouveautés n'arrivent pas toujours à l'heure. La firme californienne pourrait voir cet engouement ralentir à partir de 2021, voir 2022.

Avec l'augmentation des ventes, Apple transformerait ce chiffre d'affaires de 6 milliards en 15 milliards de dollars ! Si la firme californienne arrive à suivre cette tendance de croissance phénoménale pour ses AirPods, les écouteurs sans fil deviendront la troisième activité rémunératrice d'Apple , et ceux dès 2021.

Il est intéressant de suivre les chiffres et les estimations des ventes des AirPods. À l'heure actuelle, la seconde génération et la version haut de gamme nommée "Pro" affolent les indicateurs que ça soit en Apple Store ou chez les vendeurs tiers. Tony Sacconaghi analyste chez Bernstein a publié une nouvelle note pour les investisseurs, il prédit que les AirPods devraient se vendre jusqu'à 85 millions d'unités sur la totalité de l'année 2020 . Dans ses estimations, il affirme qu'Apple aurait vendu en 2019 pour 6 milliards de dollars d'AirPods (tous modèles confondus).

Les AirPods sont rapidement devenus un business très intéressant pour Apple. Alors que les AirPods Pro viennent de débarquer, les ventes à travers le monde ne s'arrêtent plus, au point qu'un célèbre analyste prévoit que les revenus des AirPods pourraient doubler pour l'année prochaine.

