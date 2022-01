Nouvel iMac Pro redesigné et nouveaux AirPods Pro 2 cette année selon Gurman

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Comme chaque dimanche, Mark Gurman, célèbre journaliste de chez Bloomberg, nous gratifie de sa newsletter Power On dans laquelle il fait le point sur les produits Apple à venir, ainsi que les rumeurs. Cette semaine, l'email est fort intéressant puisqu'il met en avant des produits de la Pomme très attendus par la communauté.



Ainsi, selon lui, le nouvel iMac Pro et son nouveau design débarqueront cette année, tout comme la version 2 des AirPods Pro.

Mark Gurman parle de l'iMac Pro, de l'iPhone SE ou encore des AirPods Pro

Très intéressante cette nouvelle newsletter « Power On » de Mark Gurman puisque le journaliste y parle des produits qui, selon lui, verront le jour cette année. Gurman a réitéré qu'Apple prévoyait de lancer un iPhone SE de troisième génération compatible avec la 5G, embarquant également une puce plus rapide.



Ce n'est pas tout, puisqu'il s'attend à un nouvel iPad Air 5, la seconde génération d'AirPods Pro, et au moins un nouveau Mac silicon pour ce printemps, avec un Apple Event susceptible d'avoir lieu en mars ou avril. Concernant l'iPad Air de cinquième génération, le blog japonais Mac Otakara parle d'une puce A15 Bionic, un appareil photo frontal Ultra Wide de 12 mégapixels, la 5G et un flash True Tone Quad-LED.



Selon Gurman, on devrait également découvrir un iMac Pro alimenté par les puces M1 Pro et M1 Max, avec un design similaire à celui de l'iMac 24 pouces. C’est ce que prédisait le leaker DylanDKT avant d’être banni de Twitter. Il avait également dévoilé l’iPad 10 avec puce 5G.