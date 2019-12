BMW iX3 : la version électrique se dote de 440 km d'autonomie

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Encore du nouveau du côté de chez BMW, puisque le célèbre constructeur allemand nous en apprend plus sur son nouveau iX3, la version électrique du X3.



Car oui, ce dernier sera commercialisé fin 2020, et bien que la date peut paraitre encore lointaine, la firme se doit de communiquer autour de son nouveau véhicule.



Présenté en avril 2018, la variante 100% électrique du SUV avait fait grand bruit lors du Mondial de l’Auto, à Paris.

On en sait plus sur le SUV iX3 de BMW

Le premier point, certainement le plus important, concerne l'autonomie du véhicule, puisque ce dernier affiche 440 km selon le protocole WLTP. Une première donnée plutôt sympathique, que le véhicule doit à sa batterie de 74 kWh sous le plancher de la voiture.



Côté moteur, on parle d'un électromoteur d’une puissance de 286 ch avec une consommation inférieure à 20 kWh/100 km, et des roues motrices uniquement à l'arrière. Il sera doté de la cinquième génération de la technologie eDrive.



Le BMW X3 deviendra, fin 2020, le premier véhicule du constructeur à être proposé sous toutes les formes d'énergie possibles : essence (184, 252 et 360 ch), diesel (150, 190, 265 et 326 ch), hybride rechargeable (292 ch) et donc le iX3 100% électrique.



Source