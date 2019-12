Motorola Razr : un report à cause d'une forte demande

La demande a été très forte, et a eu pour résultat de rapidement supplanter nos prédictions de stocks. Motorola a donc décidé d’ajuster les pré-ventes du Razr et sa fenêtre de sortie pour mieux répondre aux attentes des clients.

Si Samsung devrait prochainement faire l'annonce d'un téléphone similaire, reprenant le concept d'écran à clapet, Motorola semble être mis en difficulté par le succès de son nouveau produit. La refonte du téléphone populaire Razr aurait donc rendu les clients nostalgiques ? C'est ce qu'on pourrait croire... L'appareil devait être lancé officiellement en janvier 2020, mais sera retardé à cause de la demande :

Comme nous l'annoncions quelques semaines auparavant, un revenant va tenter prochainement de titiller Samsung et Huawei sur le marché des smartphones pliables. En effet, le célèbre constructeur Motorola souhaite remettre au goût du jour l'un des téléphones les plus populaires des années 2000. Pour un tarif de 1 500$, nous pouvons ainsi mettre la main sur le célèbre smartphone à écran clapet, permettant de plier l'appareil à notre convenance. Annoncé officiellement en début de mois, l'appareil aurait connu un tel succès que la firme doit repousser son lancement...

