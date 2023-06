Motorola dit que 20 % des clients du Razr pliable viennent d'Apple

C'est un fait établi qu'Apple n'est pas prompt à suivre les dernières tendances technologiques. Alors que Samsung s'est rapidement lancé dans la fabrication de smartphones pliables avec le premier Galaxy Fold en 2019, la société de Cupertino n'a toujours pas daigné proposer son iPhone Fold, bien que de nombreux constructeurs se soient lancés sur ce secteur. Le dernier en date n'est autre que Google avec son Pixel Fold, mais le plus intéressant est peut-être celui de Motorola, lui aussi dans la course depuis quatre ans.

En effet, le constructeur américain affirme qu'un nombre croissant d'utilisateurs d'iPhone abandonnent Apple pour acheter ses téléphones pliables, bien aidé par un design compact.

Les propriétaires d'iPhone se tournent vers Motorola

Selon CNET, Motorola a constaté une augmentation du nombre d'anciens clients Apple qui achètent un téléphone pliable Razr.



Allison Yi, responsable des opérations produit de Motorola en Amérique du Nord, a déclaré à notre confère avant le lancement du Razr Plus : "C'est certainement la catégorie dans laquelle nous comptons le plus grand nombre d'utilisateurs d'iPhone."

Malgré le fait que Samsung n'ait toujours pas résolu le plus grand problème de son premier téléphone pliable, à savoir sa fragilité, Motorola semble enfin avoir trouvé la solution .



Comme prédit par les rumeurs, le Motorola Razr (2023) et le Motorola Razr+ sont arrivés, avec de nouveaux matériaux, des caractéristiques impressionnantes et bien plus encore. D'après les testeurs spécialisés, c'est le premier qui donne le sentiment d'un produit abouti et vraiment utile, notamment grâce à son écran extérieur de 3,6 pouces petit mais pratique. Tout cela à prix canon, notamment le tout nouveau Razr 40 à 899 euros. Oui, c'est moins cher qu'un iPhone 14 de base !



Quand on sait que 28 % des possesseurs de haut de gamme envisage un smartphone pliable, Apple devrait se bouger un peu plus.

Un iPhone pliable sera disponible en 2025.

Les premiers brevets concernant un iPhone pliable remontent à plusieurs années, et d'autres décrivent les efforts d'Apple pour résoudre certains des problèmes rencontrés par les téléphones pliables existants, tels que la protection de l'écran pliable contre les dommages, la conception à double pliage façon Microsoft Duo, l'écran auto-réparateur, la bande de notifications visible, et bien d'autres encore.



Bloomberg et Ming-chi Kuo ont tous deux confirmé que la société de Cupertino travaille activement sur le développement d'un iPhone Fold, et il ne s'agit pas simplement d'une idée lancée en l'air. Cependant, la firme attend d'avoir un appareil qui apporte vraiment quelque chose et pas un simple gadget.



Les estimations concernant la date de sortie s'accordent actuellement sur 2025.