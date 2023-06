Motorola présente les nouveaux Razr+ et Razr 40

Motorola vient de dévoiler la nouvelle génération de sa gamme de smartphones Razr, qui combine style et spécifications haut de gamme pour offrir une expérience mobile innovante.

La famille Motorola Razr 2023 est chapeautée par le Razr+/Razr 40 Ultra (il a deux noms, un pour les US et un pour l'Europe), qui présente un design moderne et ultra-compact, et est considéré comme le smartphone pliable le plus fin de l'industrie. Sans oublier une variante "40" encore moins chère.

Motorola frappe fort en 2023

Le haut de gamme, le Razr+/40 Ultra est équipé de la puce mobile Snapdragon 8+ Gen 1, d'une batterie performante et de l'écran externe le plus grand parmi tous les téléphones à clapet façon StarTAC, l'ancêtre du Razr finalement.

Appareil photo

Avec le nouveau Razr, les utilisateurs peuvent tenir l'appareil sous différents angles grâce à la technologie Flex View. Cela permet de visualiser facilement des recettes de cuisine, de suivre un entraîneur sportif en ligne, de participer à des appels vidéo avec des amis, et bien plus encore.



Les capteurs photo de l'appareil, le suivi des visages par l'intelligence artificielle et les aperçus sur le grand écran externe améliorent d'ailleurs grandement l'expérience photographique par rapport au modèle de l'an passé dixit le communiqué de presse.



Motorola introduit également une expérience unique de photomaton, où les utilisateurs peuvent prendre différentes poses dans quatre photos parfaitement synchronisées, déclenchées par un simple geste d'ouverture de la paume, éliminant ainsi le besoin d'utiliser une minuterie.

Le Razr+/Razr 40 Ultra est équipé d'un capteur d'appareil photo principal de 12 mégapixels avec double mise au point automatique instantanée pour des performances plus rapides et précises. C'est un peu dépassé mais il faut tenir compte du gabarit et du prix de l'appareil.

L'écran externe

L'écran externe du Razr ouvre de nouvelles possibilités, permettant aux utilisateurs de répondre aux messages, d'obtenir des indications et de rester informés de l'actualité sans avoir à ouvrir l'appareil.



Des raccourcis offrent un accès rapide aux jeux, à Google News, à la météo, aux contacts, à Spotify et aux notifications. Les utilisateurs peuvent personnaliser et organiser les éléments de l'écran d'accueil selon leurs préférences.



L'appareil dispose également d'un panneau Spotify dédié qui permet de contrôler la musique de manière transparente, sans avoir à déplier le téléphone.



L'écran externe pOLED de 3,6 pouces offre une expérience de défilement fluide avec des taux de rafraîchissement pouvant atteindre 144 Hz. Lorsqu'il est déplié en mode Flex View, les utilisateurs peuvent profiter de leurs contenus préférés avec la plus haute résolution de sa catégorie et un milliard de nuances de couleurs fidèles à la réalité.

Design

Son design est vraiment à saluer, avec un cadre en verre en finition mate ou un dos en cuir végétalien. L'ensemble paraît plus compact que la concurrence et ce format semble être le compromis parfait dans la poche comme dans la main.

Android 13

Les deux nouveaux appareils razr fonctionnent sous Android 13 et offrent des expériences Motorola uniques, notamment : des gestes simples, des paramètres de divertissement personnalisés et/ou la possibilité de personnaliser l'appareil en fonction du style de chaque utilisateur. En outre, les deux appareils offrent une suite complète de fonctions de sécurité, notamment ThinkShield, Moto Secure et Moto KeySafe.

Prix et disponibilité du Razr+

Aux États-Unis, le nouveau Motorola Razr+ 2023 sera disponible en précommande sur motorola.com et auprès de certains opérateurs et revendeurs à partir du 16 juin. L'appareil sera disponible à la vente chez AT&T, T-Mobile, Spectrum Mobile, Google Fi Wireless et Optimum Mobile, ainsi qu'universellement déverrouillé chez Best Buy, Amazon.com et Motorola.com à partir du 23 juin à 999 $.

Au Canada, le nouveau motorola razr+ 2023 sera disponible en précommande sur le site officiel le 16 juin (PDSF : 1 299 $). À partir du 23 juin, l'appareil sera disponible à la vente.



Le Motorola Razr 40 ultra est en vente en Europe avec un prix de 1 199,99 € à partir d'aujourd'hui. L'appareil sera déployé sur certains marchés d'Amérique latine et d'Asie dans les semaines à venir.



En Amérique du Nord, le nouveau Motorola Razr sera disponible dans les prochains mois.

Prix et disponibilité du Razr 40

Enfin, le Motorola Razr 40 sera déployé sur certains marchés d'Europe, d'Amérique latine et d'Asie. Il sera vendu 899 euros en France, ce qui est vraiment très intéressant. Allez Apple, sort nous un iPhone Fold à 1000 euros !