#Teamtrees : Objectif atteint ! 20 millions d'arbres seront plantés

Julien Russo

L'idée a initialement été lancée par une star issue de YouTube. En effet, Jimmy Donaldson de la chaîne Mr Beast, avait lancé une grande campagne de donation pour récolter des fonds en faveur de la reforestation et surtout pour participer au combat contre le changement climatique.

20 millions de dollars pour 20 millions d'arbres

Utiliser ses nombreux followers et ceux des autres pour planter des arbres et combattre le réchauffement climatique. L'idée frôle le génie !

L'initiative de Jimmy Donaldson a rapidement fait le tour des médias et des autres chaînes YouTube qui ont donné de leur personne pour faire participer leur communauté à la campagne #Teamtrees. Ça a par exemple été le cas de Ninja, Marques Brownlee, Guava Juice...

Elon Musk a lui aussi participé

Dans les donations on retrouve celle du patron de l'entreprise Tesla qui a donné 1 million de dollars, ce qui a permis d'atteindre plus vite l'objectif !

Il y a eu aussi le très connu Jack Dorsey qui est le co-fondateur de Twitter et l'actuel PDG.

Susan Wojcicki la patronne de YouTube a également approuvé cette belle opération sur sa plateforme, elle a également participé financièrement.

L'argent sera viré sur le compte de l'ONG Arbor Day Foundation

La totalité des gains récupérés dans le cadre de cette opération à grande ampleur sera confiée à l'ONG la plus importante au monde en matière de plantation d'arbres. C'est aussi la plus ancienne. Cela fait 47 ans qu'elle plante des arbres partout dans le monde, pour contribuer à la reforestation.

Les arbres seront plantés à partir du mois prochain et jusqu'à décembre 2022. Ils seront plantés partout sur la planète, sauf en Antarctique.



Les nombreuses personnes qui ont participé à cette grande campagne, auront la joie de savoir que les arbres plantés dans le cadre de la collecte #Teamtrees, vont absorber et stocker 1,6 million de tonnes de carbone et éliminer 115 000 tonnes de pollution chimique dans l'air !



La campagne de collecte de fonds a été un succès incroyable puisque fin octobre 2019, elle avait déjà 10 millions de dollars collectés.

Il faut savoir que tout est parti d'une "plaisanterie" de la communauté de Jimmy Donaldson qui le mettait au challenge de planter 20 millions d'arbres, alors qu'il était arrivé au 20 millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube.

L'idée a été une révélation dans la tête du YouTubeur qui a eu cette idée de collecte de fonds.



Dans une vidéo YouTube, Jimmy Donaldson a déclaré :

Nous voulons montrer que YouTube n'est pas seulement une fête du drame.Nous avons une réelle influence et pouvons faire de réels changements.

