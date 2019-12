Bons plans iOS : Super 80s World, Beep Me, Bingo PartyLand

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 2 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Super 80s World, Beep Me, Bingo PartyLand. L'occasion d'économiser 40,7€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

APPLICATIONS GRATUITES iOS :

Beep Me (v3.2.3, 20 Mo, iOS 9.0, Yaniv Kalsky) passe de 4,49 € à gratuit.



L'application Beep Me va certainement devenir votre meilleure amie : celle-ci est un pense-bête intelligent qui vous vous rappeler vos tâches quotidiennes.



Créez très rapidement vos rappels, définissez une heure de bip et le tour est joué !



Les + : Adieu calendrier et horloge

Simple d'utilisation Télécharger l'app gratuite Beep Me





B&G (v2.7.3, 78 Mo, iOS 9.0, Lorenzo Piccinini) passe de 1,09 € à gratuit.



Vous recherchez la lumière idéale pour faire des photos impressionnantes? Êtes-vous curieux de savoir comment les photographes professionnels saisissent le moment où la lumière est "magique"? Cette application est faite pour vous ! Facile et intuitif, il vous montre les bonnes heures selon votre position.



Les + : Facile à utiliser Télécharger l'app gratuite B&G





JEUX GRATUITS iOS :

Talking Carl (Divertissement, v9.4, 65 Mo, iOS 9.0, Tayasui.com) passe de 1,09 € à gratuit.



Carl est une bête qui répète tout ce que vous direz, mais avec une véritable voix hilarante.



D'autres animations sont également possibles puisque vous pourrez jouer de la musique, interagir avec lui ou encore lui envoyer de la foudre.



Les + : Un jeu bien drôle

Un ami dans la poche Télécharger le jeu gratuit Talking Carl





Hydropuzzle (Livres / Aventure, v2.3, 41 Mo, iOS 9.0, Przemyslaw Sobstel) passe de 2,29 € à gratuit.



Une histoire intrigante, des énigmes prenantes pour une expérience unique, c'est ce que propose le jeu Hydropuzzle.



Une vague de chaleur estivale, une ville entière à court d'eau, un professeur énigmatique, un médecin diabolique... Comment toutes ces choses se connectent-elles? Où est passée l'eau? Pourrez-vous résoudre le mystère?



Les + : Le scénario

C'est beau Télécharger le jeu gratuit Hydropuzzle





Le Parker: Sous Chef Extraordinaire (Aventure / Action, v2.0, 656 Mo, iOS 9.0, Play Pretend LLC) passe de 3,49 € à gratuit.



Le Parker Sous Chef Extraordinaire est un jeu de plateforme coriace dans l'esprit des classiques que l'on adorait enfant comme Mario ou Sonic par exemple. C'est rythmé, joliment réalisé en pixel-art, maniable (et compatible manettes MFI) et remplis de défis à chaque niveau. En effet, il faudra faire le meilleur temps, collecter tous les macarons ou encore les ustensiles de cuisine. La fin vous réservera un boss sans surprise (le roi) mais non sans difficulté.

C'était l'un de nos coups de coeur.



Les + : 32 niveaux différents

iCloud

Sans achat intégré Télécharger le jeu gratuit Le Parker: Sous Chef Extraordinaire





Bingo PartyLand (Casino / Jeux de société, v2.0.2, 105 Mo, iOS 8.0, Kingsify LLC) passe de 2,29 € à gratuit.



Vous aimez le Bingo ? Que diriez-vous d'y avoir accès n'importe quand, de façon très fun, directement sur votre smartphone ?



De plus, Bingo PartyLand propose des thèmes et des évènements hebdomadaires et mensuels.



Les + : Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête Télécharger le jeu gratuit Bingo PartyLand





PROMOS iOS :

Space Marshals 2 (Aventure / Jeux de rôle, v1.4.4, 662 Mo, iOS 9.0, Pixelbite) passe de 5,49 € à 2,99 €.



Space Marshals 2 est compatible à partir d'iOS 8.4, manette MFI et est traduit entièrement en français. Côté jeu en lui-même, on a toujours droit à du dual-stick shooter avec une bonne dose d'infiltration qui est renforcée dans cet opus où les détails fourmillent plus que jamais.



Les graphismes sont également passés à la vitesse supérieure grâce à l'API Metal qui permet d'avoir un visuel digne des consoles de salon. Dans Space Marshals 2, une vingtaine de missions vous attendent avec plus de 70 armes et équipements, le tout en 3D isométrique. Saurez-vous survivre dans ce western futuriste ?



Les + : Une durée de vie énorme

Un jeu à la hauteur de nos attentes ! Pour les non initiés, la fonction la plus importante reste le passage en mode furtif. En tapant n'importe où sur l'écran, le héros s'accroupit et se déplace silencieusement. En tapant à nouveau, il se relève et repasse en mode offensif. La furtivité et la discrétion sont des éléments clés car les ennemis sont tous très dangereux. Foncer dans le tas en espérant tuer les ennemis rapidement en esquivant les tirs sera la plupart du temps un très mauvais choix. Télécharger Space Marshals 2 à 2,99 €





Severed (Aventure / Action, v1.0.20, 221 Mo, iOS 8.0, DrinkBox Studios) passe de 7,99 € à 2,29 €.



Severed est un jeu d'aventure dans lequel vous incarnez Sasha, une guerrière qui se bat contre ses ennemis avec une épée vivante. Son but ? Retrouver sa famille !



Un gameplay travaillé, un scénario intriguant et une progression équilibrée font de Severed un jeu à part et très beau !



Les + : C'est sublime

La durée de vie Télécharger Severed à 2,29 €





Agent A: A puzzle in disguise (Casse-tête / Aventure, v5.1.0, 818 Mo, iOS 9.1, Yak & co) passe de 7,99 € à 2,29 €.



"Agent A, le QG vient de nous transmettre votre nouvelle mission. Comme d'habitude, détruisez cette transmission une fois le message reçu. Cette mission est de la plus haute importance, alors attelez-vous à la tâche sans attendre". Mission impossible résonne dans votre tête ? C'est normal :)



L'objectif principal du jeu sera d'attraper Ruby La Rouge grâce aux indices que vous gagnerez au cours de votre aventure ! Point & click classique avec son lot de pièges et de puzzles.



Les + : Le jeu est le vainqueur du prix "développeurs indépendant"

Très prenant ! Télécharger Agent A: A puzzle in disguise à 2,29 €





Bloons TD 6 (Action, v14.2, 107 Mo, iOS 11.0, Ninja Kiwi) passe de 5,49 € à 1,09 €.



Les Bloons sont de retour, plus puissants que jamais ! Prépare-toi pour un jeu épique de tower defense en 3D conçu pour t'offrir des heures et des heures du meilleur jeu stratégique disponible.



Conçois une défense parfaite avec une combinaison de super tours de singe, améliorations, héros et aptitudes, puis fais éclater tous les Bloons que tu rencontres !

Télécharger Bloons TD 6 à 1,09 €