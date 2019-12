L'iPhone XR a fait un carton en 2019

Même si ce n'est pas le plus récent ni le plus performant, le prix de l'iPhone XR faciliterait fortement les ventes. D'après le cabinet d'analyse Counterpoint Research, en 2019, l'iPhone XR a été un succès phénoménal, ridiculisant les derniers iPhone haut de gamme disponibles depuis mi-septembre.

2019, l'année XR

Apple ne s'attendait peut-être pas à un succès comme celui-ci avec l'iPhone XR. Alors qu'il est toujours disponible sur l'Apple Store en ligne et chez les revendeurs, les stocks se seraient vidés à vitesse grand V pour ce modèle d'iPhone. En effet, le célèbre cabinet d'analyse Counterpoint Research a révélé son classement des smartphones qui se sont le plus vendus sur les trois derniers mois.

L'iPhone XR s'est classé premier pour... le quatrième trimestre consécutif !

Les chiffres révélés sont valorisants pour l'iPhone XR, mais ils le sont moins pour l'iPhone 11.

Voici le classement :

L'iPhone XR Le Samsung Galaxy A10 Le Samsung Galaxy A50 L'Oppo A9 L'iPhone 11 L'Oppo A5s Le Samsung Galaxy A20 L'Oppo A5 Le Xiaomi Redmi A7 Le Huawei P30

Ce qu'il faut prendre en compte c'est que ces chiffres concernent le monde entier et représentent principalement les smartphones d'entrée de gamme et de milieu de gamme. On ne trouve pas l'iPhone 11 Pro ou le Samsung Galaxy Note 10 par exemple, qui sont commercialisé à plus de 1 000€.

C'est carrément un message qu'envoient les consommateurs à la firme californienne. Le message que les iPhone à un prix raisonnable se vendent comme des petits pains ! Un message auquel Apple ne devrait pas rester insensible (en tout cas on l'espère).



