La coque GameBaby fait de l'iPhone une console de jeux rétro

Bitmo Lab a dévoilé son dernier accessoire, la GameBaby, une coque idéale pour les amateurs de jeux rétro sur iPhone. Le GameBaby n'est évidemment pas une simple protection, mais un système ingénieux en deux parties, qui ajoute une croix directionnelle et des boutons physiques à l'iPhone pour les jeux, tout en servant de protection pour une utilisation quotidienne. Pourquoi nous n'y avons pas pensé avant ?

Le principe de la GameBaby

Vous trouvez que la GameBaby semble tout à fait classique en apparence ? Or la partie inférieure de la coque peut être détachée de la partie supérieure et placée à l'avant de l'iPhone, offrant ainsi une interface physique parfaite pour les jeux rétro récemment disponibles sur iOS via des émulateurs comme Delta, iDOS 3, VirtualFriend et autre Folium. Une fois votre partie terminée, assemblez de nouveau le haut et le bas de la coque, à l'arrière du téléphone, pour une protection efficace.

Les jeux sont faits pour être joués avec des boutons physiques. GAMEBABY est un étui de téléphone avec boutons physiques intégrés qui transforme votre appareil en console de jeu rétro. Utitlisez-le comme un étui normal, puis retournez la partie inférieure pour jouer. GAMEBABY vous permet de vous immerger totalement dans les joies du jeu rétro.

Mieux, l'accessoire de Bitmo Lab ne possède pas d'alimentation, elle n'a même pas besoin d'être connectée à l'iPhone en Bluetooth, ce qui suggère qu'elle utilise une technologie capacitive pour activer les boutons à l'écran.



Selon Bitmo Lab, la GameBaby a été conçue pour fonctionner parfaitement avec les dispositions de boutons de la Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance et NES, et propose des skins d'émulateurs personnalisés assurant une "compatibilité parfaite" avec les différentes consoles portables. Mais nul doute que d'autres consoles anciennes peuvent en profiter.



Au total, les concepteurs annoncent plus de 7000 jeux compatibles, sans pour autant les lister.



Seul souci, la GameBaby ne sera disponible pour l'iPhone 15 Pro Max et l'iPhone 16 Pro Max à venir. En tout cas, dans un premier temps.

La GameBaby peut être précommandée au prix de 19,99 $ pour les 1 000 premières unités, le prix passant à 39,99 $ par la suite. Les premières livraisons sont prévues pour octobre. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de Bitmo Lab.



PS : les frais de livraison sont gratuits vers la France, nous avons commandé notre exemplaire !