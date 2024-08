VirtualFriend : un émulateur Virtual Boy pour iPhone et Vision Pro !

Depuis le printemps, les émulateurs ont commencé à envahir l'App Store, offrant une multitude d'options pour jouer à des jeux classiques grâce à un assouplissement des règles d'Apple. Depuis l'ouverture (forcée) de la plateforme en Europe, l'entreprise américaine a fait quelques cadeaux aux clients du monde entier, dont les émulateurs.



Après avoir vu des émulateurs de grande qualité comme Delta pour les jeux Nintendo ou RetroArch pour des consoles comme la PS1, voici VirtualFriend, un émulateur de la Virtual Boy de Nintendo.

Le premier émulateur de Virtual Boy

Voici comment le développeur présente son application VirtualFriend sur l'App Store :

Revivez l'univers rouge et noir unique de la console Nintendo la plus ambitieuse des années 90. Que vous découvriez ces classiques pour la première fois ou que vous vous remémoriez de bons souvenirs, VirtualFriend vous offre l'expérience définitive du Virtual Boy sur les appareils Apple Vision Pro et iOS.

Pour ceux qui ne le savent pas, le Virtual Boy était une tentative très osée de Nintendo pour créer une expérience de jeu proche de la réalité virtuelle. Mais ce n'était pas en 2020, en 2010 ou en 2000, c'était en 1995 !

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable casque VR, son fonctionnement s'en approchait : au lieu de le porter sur la tête, il fallait se pencher en avant et placer son visage contre l'appareil afin de "s'immerger" dans les jeux.

Nintendo utilisait des graphismes en rouge et noir pour simuler une expérience de jeu en 3D. Pour notre plus grand plaisir, VirtualFriend propose de retrouver le style rouge et noir classique ou d'ajuster la palette de couleurs à votre convenance.

La Virtual Boy n'a pas connu un grand succès commercial, avec seulement 800 000 unités vendues dans le monde et un arrêt au bout d'un an, mais il a marqué les esprits des enfants des années 90 grâce à son approche innovante.



Dernier point important, VirtualFriend permet de jouer en utilisant des commandes diverses : écran tactile, manette ou clavier.

Mieux, à l'inverse des émulateurs actuellement disponibles sur iOS, VirtualFriend contient déjà tous les jeux intégrés.

Télécharger gratuitement Virtual Friend

VirtualFriend est également compatible avec iPhone et iPad, mais pour revivre pleinement l'expérience du Virtual Boy, l'application est particulièrement optimisée pour le Vision Pro.

Télécharger le jeu gratuit VirtualFriend