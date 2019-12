Noël de l'App Store J1 : les Looney Tunes ont le droit à une réduction

Pour vous aider à bien démarrer, nous vous proposons aujourd’hui une offre spéciale à ne pas manquer : -60 % sur le pack de Noël qui contient notamment 200 gemmes et un ticket or.

Comme nous vous l'annoncions hier, Apple lance Noël à sa façon en offrant des réductions au sein de l'App Store. Le premier à en bénéficier n'est autre que le jeu Looney Tunes Monde en Pagaille (v17.0.1, 314 Mo, iOS 10.0) qui se voit doter d'une ristourne pour l'un de ses achats intégrés. Le jeu, sorti en décembre 2018, nous emmène dans le monde fou de Bugs Bunny, Daffy Duck, Marvin le Martien et tous les fameux personnages de l'univers. On parle d'un jeu de combat, de collection de personnages, mais également d'une création où vous allez devoir construire votre monde Looney Tunes.

