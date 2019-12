Noël de l'App Store J2 : promo sur les in-apps de Clash Royale et Smule

Comme nous vous l'annoncions en début de semaine, Apple fête Noël 2019 à sa façon en offrant des réductions au sein de l'App Store. Après des achats intégrés offerts dans Looney Tunes Monde en Pagaille, la firme à l'iPhone réédite le même type de cadeau pour le jour 2.



Clash Royale et Smule sont les heureux élus avec des promotions qui intéresseront les joueurs et les fans de karaoké.

Clash Royale : des cadeaux sur les in-apps

Dans Clash Royale, les joueurs ont la possibilité d'obtenir des packs quatre fois plus valorisé qu'à l’accoutumée. Si le prix des in-apps ne change pas (de 1 à 109€), leur contenu est largement boosté en gemmes, or et autres coffres.

Smule : des abonnements à prix réduit

Même chose du côté de l'app de karaoké Smule avec 60% sur de remise sur les abonnements du jeu, ainsi que les titres à l'unité.



Espérons désormais un "vrai" cadeau demain sur l'App Store !

