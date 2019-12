Apple prêt à racheter la division "puces sans fil" de Broadcom

C’est une nouvelle grosse acquisition que s’apprête à faire Apple. En effet, d'après la révélation de JP Morgan, la firme californienne serait intéressée par le savoir et le talent que délivre Broadcom à travers sa division "puces sans fil". Pour mémoire, Broadcom équipe déjà les iPhone avec plusieurs composants comme le WiFi, le Bluetooth ou encore le GPS.

Un rachat imminent de Broadcom ?

L’accord ne serait pas encore conclu, mais la rumeur affirme qu’Apple serait très intéressée pour récupérer cette division qui s’occupe donc des puces de type "Radio-Fréquence" comme le Bluetooth, WiFi et GPS. Ce serait une nouvelle façon pour Apple de réduire les coûts pour ses produits et surtout d'en maitriser la quasi totalité. Après les processeurs, les modems (merci Intel) et autre, ce serait donc au tour de la connectivité de passer sous le giron d'Apple. Il ne resterait alors que la RAM et l'écran comme principaux composants tiers.



Avant d'entériner un possible accord, la firme californienne doit faire face à un concurrent de taille pour ce rachat, en la présence de Skyworks Solutions. L'entreprise aurait monté un dossier solide pour le rachat de la division puces sans fil de Broadcom.



Pour information, et pour se faire une idée du prix, l'activité de puces RF de Broadcom a généré 2,2 milliards de dollars de revenus au cours de l'exercice 2019. Apple et Samsung étant ses principaux clients. JP Morgan explique que Broadcom aurait perdu quelques contrats et songerait à vendre à "petit" prix sa division.



A la suite de cette révélation, l'action de Broadcom a grimpé plus de plus 0,3%.