Noël de l’App Store J3 : promo sur Trivia Crack 2 et Papumba

Il y a 4 heures

Medhi Naitmazi

1

Après Looney Tunes et Clash Royale, le nouveau « cadeau » d’Apple s’appelle Trivia Crack 2. Encore un jeu gratuit dont les achats intégrés ont été réduits. De même, l’application Papumba propose aussi une offre similaire.

Trivia Crack 2

Dans Trivia Crack 2, il s’agit de faire valoir votre culture générale. A la manière d’un certain Trivial Poursuite, il faudra répondre correctement à des questions à travers 6 thèmes et gagner, non pas des fromages mais des personnages. Bien réalisé, le titre est truffé d’in-app dont une partie est en promo à -70% pour l’occasion. Bizarre, Apple ne met pas en avant cette opération chez nous, contrairement à certains pays.

Télécharger le jeu gratuit Trivia Crack 2

Papumba

Quant à Papumba, il s’agit d’une app éducative pour jeunes enfants, de 2 à 6 ans, avec plus de 500 activités a réalisé avec les parents à côté. L’application se dit « pré éducative » et propose de nombreux jeux intelligents pour stimuler le cerveau de nos bambins.



La récente mise à jour permet de personnaliser l’expérience et l’offre du jour affiche une réduction de 70% sur l’abonnement trimestriel.

Télécharger le jeu gratuit Papumba