Les fournisseurs se frottent déjà les mains grâce à l'iPhone 5G

Il y a 1 heure

William Teixeira

L’année 2020 devrait être merveilleuse pour les fournisseurs japonais d'Apple. Taiyo Yuden l’un des fabricants de condensateurs céramiques pour l’iPhone, prévoit un chiffre d’affaires boosté grâce à la 5G sur les futurs iPhone 12.

Un smartphone 5G utilise plus de condensateurs qu’un smartphone 4G

Décidément le lancement des smartphones 5G va faire des heureux ! En plus des consommateurs qui vont pouvoir profiter d’une connexion bien plus rapide, les fournisseurs de condensateurs céramiques devraient voir leur revenu augmenter.

En effet, les commandes seront plus intéressantes, car un smartphone proposant la 5G a besoin de plus de pièces de ce type, soit environ 1000. Cela représente 30% de plus que dans les iPhone actuel.



Taiyo Yuden a expliqué :

Au début de l’année prochaine, nous devrions commencer à recevoir des commandes en rapport avec la 5G pour les smartphones.

Pour l’instant, Apple n’aurait effectué aucune commande pour l’iPhone 12 qui sera évidemment compatible 5G d’après toutes les rumeurs et fuites. Taiyo Yuden indique que les premières commandes devraient être réceptionnées juste avant l’été 2020, vers le mois de juin.



Rappelons qu'Apple miniaturise actuellement les condensateurs pour laisser plus de place à la batterie notamment.



