Les iPhone X / 8 / XS / XR sont compatibles charge rapide

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

10

Saviez-vous que tous les iPhone sortis en 2017 et après sont compatibles avec la recharge rapide mise en avant sur les iPhone 11 et iPhone 11 Pro. Oui, les iPhone X, iPhone 8, iPhone XR et iPhone XS peuvent rechargés très rapidement avec 50% de batterie en 30 minutes.



Depuis la sortie des nouveaux iPhone 2019, Apple a mis à jour ses pages produits et explique que ses smartphones peuvent utiliser un chargeur 18W !



En effet, lors du keynote de septembre 2019, Apple avançait un argument que la plupart des concurrents avait déjà depuis quelques année : la charge rapide. Avec les iPhone 11, on pouvait enfin obtenir 50% d'autonomie en une demi-heure. Mais le petit secret, c'est qu'Apple avait déjà préparé ses téléphones à cela depuis deux ans. Ainsi, tout possesseur d'iPhone 2017 et supérieur peut profiter de cette nouveauté moyennant un petit surplus. Alors que l'iPhone 11 Pro embarque un chargeur 18 Watts, tous les autres modèles sont restés coincés avec l'adaptateur 5W introduit sur... l'iPhone 4.

Un chargeur USB-C PD est nécessaire

Pour recharger un smartphone à grande vitesse, il faut utiliser une interface USB-C Power Delivery. C'est le genre d'adaptateur qu'on trouve sur les Macbook récents et les iPad Pro 2018. Si vous en avez un, il suffit d'avoir un câble. Sinon, il faudra acheter les deux.



Voici deux accessoires de qualité à avoir pour charger rapidement un iPhone X, iPhone 8, iPhone XS ou iPhone XR. Sans oublier l'iPhone 11, évidemment :

Astuce : l'adaptateur de l'iPad

Enfin, comme nous vous l'indiquions l'année dernière, le chargeur de l'iPad classique affiche 10W. Il est compatible avec tous les iPhone et permet déjà de doubler la vitesse de recharge, à moindre frais.