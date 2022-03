Oppo annonce une charge 240W pour ses smartphones 2022, 12x plus rapide que l'iPhone

Medhi Naitmazi

Oppo a annoncé une technologie de charge rapide record qui est environ douze fois plus rapide que celle des iPhone 13 d'Apple. Oui, vous avez bien lu.



Hier, à l'occasion de la première journée du Mobile World Congress (MWC), Oppo a présenté toute une série de technologies, notamment sa dernière série de smartphones Find X5, le processeur d'images personnalisé MariSilicon X, un système de caméra rétractable, ou encore le monocle de réalité étendue Air Glass. Parmi les annonces, Oppo a annoncé deux nouvelles technologies de charge rapide.

La charge 150W d'Oppo

La première, qu'Oppo appelle "150W SUPERVOOC flash charge", comprend des pompes de charge et peut charger un appareil avec une batterie de 4 500 mAh à 50 % en 5 minutes et fournir une charge complète en seulement 15 minutes. SUPERVOOC 150W comprend le Battery Health Engine d'Oppo, qui a récemment fait ses débuts dans la gamme Find X5, pour maintenir la batterie à 80 % de sa capacité d'origine après 1 600 cycles de charge, soit le double de la norme industrielle de 800 cycles. Oppo introduira SUPERVOOC 150W sur certains appareils OnePlus au cours du deuxième trimestre de 2022.

La charge 240W d'Oppo

Mais la société a également révélé la technologie "240W SUPERVOOC flash charge", qui peut charger une batterie de 4 500 mAh à 100 % en seulement 9 minutes. 240W SUPERVOOC est la technologie de charge la plus rapide de son genre, dépassant la charge de 150W de Realme.

We're speeding up fast charging. ⚡️

OPPO 240W #SUPERVOOC Flash Charge delivers 100% battery in just 9 minutes, for record-breaking, industry-leading speed. 🚀 #OPPOxMWC22 pic.twitter.com/gPDurHh1Qg — OPPO (@oppo) February 28, 2022



Oppo précise que le système de charge SUPERVOOC 240W contient cinq mesures de protection de sécurité, dont une puce de contrôle conçue sur mesure qui surveille la tension, le courant et la température, et se conforme aux normes de dissipation de la chaleur malgré la puissance très élevée. Oppo n'a pas précisé quand les premiers appareils équipés de SUPERVOOC 240W seront commercialisés.



À titre de comparaison, l'iPhone 13 mini et l'iPhone 13 d'Apple prennent en charge la charge rapide filaire de 20W, tandis que l'iPhone 13 Pro peut prendre en charge jusqu'à 23W et l'iPhone 13 Pro Max jusqu'à 27W. Les modèles d'iPhone 13 ne maintiennent pas une puissance maximale pendant tout leur cycle de charge en raison de considérations thermiques et d'usure prématurée de la batterie. Avec un chargeur 20 Watts, un iPhone 13 se recharge à 50% en 30 minutes, et complètement en 1h30 environ. On imagine que la firme de Cupertino aura à coeur de répondre sur ce terrain avec l'iPhone 14, même si la rapidité de recharge n'est semble-t-il pas un critère important pour les clients Apple.