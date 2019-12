Noël de l'App Store J5 : promo sur Lords Mobile et Filmr

Mais au final, vous avez combien d'abonnements sur iOS ? Cela me parait insensé d'avoir désormais tout sous ce modèle économique...

La deuxième promotion d'Apple concerne Filmr, une application d'édition vidéo qui a du avoir quelques difficultés depuis la sortie d'iOS 13 puisque la pomme propose quasiment les mêmes outils nativement, sans parler de Clips qui permet des montages faciles et gratuits. Peu importe, l'offre à -50% sur l’abonnement annuel ramène le prix à 17,99€.

Lords Mobile War Kingdom est un RPG de stratégie, mondialement connu, qui propose des combats timeboxés, des affrontements entre guilde jusqu'à 100 contre 100 et ... un tas d'in-apps. Si le titre est bon, l'abonnement est ici à -70%. Les fans de Clash Royale et autre MOBA seront certainement intéressés :

Après Looney Tunes, Clash Royale, Smule, Trivia Crack 2 ou autre Papumba et Tennis Clash, la promotion d'Apple pour Noël 2019 concerne toujours les achats intégrés. Pour le 5ème jour, la mesquinerie concerne Lords Mobile, un RPG, et Filmr, une app d'édition de vidéos.

