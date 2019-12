L'Apple Watch et les AirPods devraient faire décoller les prochains résultats trimestriels

Il y a 3 heures

Julien Russo

Réagir

On ne s'en rend pas compte, mais les Apple Watch et les AirPods se vendent comme des petits pains, au point où la production est à chaque fois accélérée au moment des fêtes de fin d'année. Courant le mois prochain, Apple va dévoiler ses résultats du premier trimestre fiscal de 2020. D'après un analyste, ils devraient être bien plus positifs par rapport à janvier 2019 où Apple avait émis une alerte.

Le segment des "Wearables", un business juteux

Quand on demande à un analyste de prédire les prochains résultats trimestriels d'Apple, ils répondent tous que celui-ci va frôler la perfection. C'est le cas de Jim Suva de Citigroup, selon lui les premiers résultats que va annoncer Apple en 2020 s'annoncent à l'avance être valorisant et positifs.



D'après lui, Apple gagne en ce moment beaucoup d'argent grâce à l'iPhone, mais aussi grâce à l'Apple Watch et les AirPods qui ont gagné en popularité et en bonnes critiques. En effet, les belles histoires autour de la montre connectée d'Apple qui sauve des vies grâce à sa détection de fibrillation auriculaire feraient beaucoup de bien aux ventes.

Pour justifier son ressenti, Jim Suva avance le fait que les délais de livraison pour les AirPods Pro ont été très élevés en cette fin d'année (plusieurs semaines d'attente après le Black Friday), ce qui signifierait selon lui que la demande a été très forte.



Pour l'Apple Watch, la sortie de la Series 5 aurait été bénéfique pour la Series 3. Sa chute de prix aurait attiré les consommateurs avec un budget limité, les stocks d'Apple et des revendeurs se seraient écoulés à très grande vitesse.



Source