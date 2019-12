Deux nouveaux jeux Pokemon ont été lancés en exclusivité sur Facebook Games

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Guillaume Gabriel

Réagir

Nouveau partenariat mis en place du côté de Facebook (v251.0, 405 Mo, iOS 9.0) et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'un rapprochement avec The Pokemon Company. Le but ? Lancer deux nouveaux jeux exclusifs au sein de la plateforme jeu vidéo du réseau social, et ainsi donner un petit coup de boost à cette dernière.



Pokemon Tower Battle et Pokemon Medallion Battle sont donc désormais disponibles sur Facebook Instant Games, accessibles via l'onglet Jeux de l'application.

Facebook accueille Pokemon Tower Battle et Pokemon Medallion Battle

Le premier, Pokemon Tower Battle, a été développé par le studio indien Bombay Play et propose un casse tête qui se base sur la physique : les monstres doivent ainsi s'empiler de façon logique dans le but de faire la plus haute tour possible.



Il faut attraper et améliorer les Pokemon qui peuvent être rares, puis se rendre sur le terrain pour affronter d'autres joueurs et les empiler sans que votre tour tombe avant celle de votre opposant.



Pokemon Medallion Battle, lui, est développé par GCTurbo et prend la forme d'un jeu de stratégie de combat de cartes, sauf que celles-ci sont des médaillons. Le but est le même que dans les autres jeux : gagner les différents badges d'arènes, et compléter le Pokedex.



Malheureusement, le jeu n'est disponible qu'en Asie-Pacifique pour le moment.





Télécharger l'app gratuite Facebook