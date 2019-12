Les publicités politiques stoppées sur Spotify en 2020

Vous l'aurez compris, comme Spotify estime ne pas avoir les équipes de modérations nécessaires pour vérifier et valider les publicités politiques, la plateforme de streaming a donc décidé de refuser systématiquement toute publicité qui aborderait la politique en général ou les élections présidentielles, et ce pour toute l'année 2020 ! Avec cette décision, Spotify rejoint Twitter qui a annoncé le 30 octobre dernier refuser toute publicité politique également durant cette période. C'est une perte financière, mais les entreprises préfèrent ne pas prendre de risque à être accusé de laisser proliférer les fake news .

À l’heure actuelle, nous n’avons pas encore le niveau de robustesse nécessaire dans nos processus, systèmes et outils pour valider et examiner ce contenu de façon responsable. Nous réévaluerons cette décision à mesure que nous continuerons à faire évoluer nos capacités.

Illégal en France, les publicités des partis aux États-Unis sont nombreuses en période électorale. Ce qui peut faire peur c'est l'ampleur que cela peut provoquer si un service comme Spotify laisse passer une ou des publicités de désinformation . Pour éviter cela, la plateforme de streaming a pris une décision qui va heurter ses résultats financiers, mais peut importe, c'est pour la bonne cause ! Spotify a annoncé à AdAge :

L'année 2020 sera cruciale aux États-Unis, puisque ça sera l'année des élections présidentielles. Nous saurons enfin si Donald Trump poursuivra avec un deuxième mandat ou si son statut de Président s'arrêtera. La plus grande crainte des services à gros trafic comme Spotify qui imposent de la publicité aux utilisateurs avec des abonnements gratuits, c'est de laisser par des publicités de désinformation pour favoriser ou défavoriser un candidat.

