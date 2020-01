En 10 ans, la part de marché du streaming est passée de 9% à 80%

Julien Russo

Vous souvenez-vous quand on téléchargeait des morceaux de musique ou des albums sur les sites de téléchargements illégaux ? Dès qu'on entendait un nouveau titre à la radio, on allait sur notre Mac pour télécharger la musique et la transférer sur notre iPod ou iPhone. Aujourd'hui, les choses ont bien changé !

Le streaming a plus de 80% de part de marché

C'était un défi et il a été relevé. Avant l'année 2010, la majorité des gens avaient trois solutions soit acheter ce qu'ils voulaient écouter sur iTunes (et les autres plateformes légales), soit acheter l'album en magasin ou télécharger illégalement.



Beaucoup se laissaient tenter au téléchargement illégal sur internet. Pour contrer ce phénomène qui impactait gravement les revenus des artistes, l'idée du streaming est apparue.

En seulement 5 ans, la croissance de Spotify et Deezer a été fulgurante au point où (selon Le Monde et l'IFPI), l'évolution du parc d'abonnés des deux géants du streaming est passée de 8 millions d'abonnés en 2010 à 68 millions en 2015.



Il faut dire que la tendance avait déjà bien changé en 2013 quand une étude publiée par Hadopi avait déclaré que le streaming était devenu la principale source de consommation des biens culturels.

Le téléchargement à la traîne...

Si pour les films et séries c'est loin d'être le cas, du côté des téléchargements des musiques le recul est bien plus important. Aux États-Unis il reste moins de 10% des américains qui résistent toujours à l'envahissante tendance du streaming.

D'ailleurs, Apple qui avait vu ce changement de situation n'avait pas d'autres choix que de lancer son service Apple Music pour profiter de cet incroyable engouement.



La Recording Industry Association of America (RIAA) a dévoilé une étude intéressante sur le comportement des consommateurs aux États-Unis. Dans l'image ci-dessous, vous pouvez observer à gauche le marché en 2010 et à droite le marché en 2019.

Autant dire que le streaming a été une révolution que beaucoup de personnes attendaient !

Autre statistique intéressante, c’est le nombre d'abonnements payants. Les personnes qui n'étaient pas prêtes à payer pour de la musique paient maintenant des abonnements à 9,99€/mois !

Comme vous avez pu le constater, le streaming a littéralement mangé les parts de marché des supports physiques et des téléchargements en seulement 10 ans.

Celui qui résiste le mieux à ce nouveau phénomène de notre époque est le vinyle, il garde un petit côté vintage qu'adorent de nombreux américains. Existant depuis les années 1950-1959, le vinyle est loin d'être en fin de vie, puisque sa croissance continue. À ce rythme, il se pourrait que le disque microsillon (en version française) batte un record de longévité.

Les ventes ont atteint 450 millions de dollars en 2018. Plusieurs boutiques spécialisées dans les vinyles existent toujours dans certaines rues de Manhattan, de Los Angeles ainsi que dans plein d'autres villes américaines.



