Le Ford Mustang Mach-E First Edition déjà épuisé

Il y a 42 min

Medhi Naitmazi

Le premier SUV électrique de Ford, le Mustang Mach-E, vient de voir sa First Édition épuisée. En effet, la première Mustang surélevée, première Mustang à quatre roues motrices, première Mustang à cinq portes et surtout première Mustang à moteur électrique, n’est plus disponible dans sa version spéciale, les commandes étant fermées. Il ne reste que les versions Premium et GT au catalogue.



Attendu pour l’an prochain, le concurrent des Tesla Model X et Model Y rencontre donc un franc succès.

Ford a vu juste avec son SUV électrique Mustang Mach-E

Les réservations pour la série limitée de lancement « First Edition » étant clôturées, Ford en profite pour dévoiler cinq chiffres intéressants à propos des clients américains.

38 %

Plus d’un tiers des clients ont opté pour la couleur « Carbonized Gray » (38 %), juste devant le « Grabber Blue Metallic » (35 %), et le « Rapid Red » (27 %).

80 %

Plus de 80% des clients ont choisi la batterie à grande autonomie, soit 98,8 kWh contre 75,7 kWh de base.

55 %

Un peu plus de la moitié des clients ont coché l’option transmission intégrale (quatre roues motrices).

30 %

Près d’un tiers des clients ont choisi la version la plus puissante, la Mach-E GT. Pour rappel, dans cette version qui n’arrivera qu’en 2021, la Mustang électrique développe 465 ch et 830 Nm.

25 %

La Californie représente un quart des commandes !

La vidéo officielle du Mach-E