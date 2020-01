Calory : un compteur de calories efficace pour démarrer l’année

Il y a 5 heures

Medhi Naitmazi

L’excellente application de suivi des calories, Calory, propose une mise à jour bienvenue avec de nouvelles fonctionnalités utiles juste à temps pour ceux qui ont (trop) bien fêter la nouvelle année. Calory est similaire à d'autres applications pour enregistrer des repas comme MyFitnessPal ou CaloryGuard, mais avec un design moderne et une intégration plus profonde dans le système. Une fois de plus, la solution propose de saisir vos repas, mais avec une rare simplicité.

Calory : une app universelle pour suivre ce que vous mangez

Calory tire parti d’iOS au maximum et fonctionne ainsi avec le mode sombre, les raccourcis Siri, un widget, les notifications pour rester dans la course, et une synchronisation avec Santé. Sans oublier qu’elle existe sous plusieurs versions d’applications pour iPhone, iPad, Apple Watch et Mac (Catalyst).



Le concept est simple. Définissez votre objectif calorique quotidien, puis enregistrez vos calories absorbées tout au long de la journée pour essayer de rester dans votre objectif. Une base de données permet de retrouver tous les aliments ainsi que leur profil calorique.



Calory fonctionne donc également avec HealthKit, vous pouvez alors afficher les données historiques enregistrées dans Apple Health. De même, vous pouvez suivre les données sur les macronutriments, une des options du programme premium.



A ce propos, l’appli n’est pas très chère puisque les options avancées sont facturées 1,99€ par mois, 15,99€ par an ou même 21,99€ à vie.

Avec la nouvelle version 1.5, le traqueur de calories devient encore plus intelligent

Par exemple, Calory permet enfin d’afficher votre objectif de calories sous forme de journal de données si vous préférez une vue plus détaillée que la valeur par défaut sur l’accueil.



La nouvelle version vous permet également de considérer les calories actives brûlées en travaillant avec votre Apple Watch comme faisant partie de votre objectif. Par exemple, si vous brûlez 400 calories et que vous avez ingéré 2200 calories avec un objectif de 1800, cette fonction connaît votre entraînement et vous maintient dans l'objectif.



Autre nouveauté intéressante, la gestion de l'eau et l'ajout de repas jusqu'à une semaine à l'avance - une excellente fonctionnalité pour la planification hebdomadaire des repas. Voilà de quoi être encore plus précis pour atteindre vos objectifs de perte de poids.



Rappelez-vous d’ailleurs qu’il vaut mieux faire un régime sur la durée que d’un coup, les chances de maintient au poids de forme étant bien supérieures quand on y va doucement mais sûrement. Au cas où vous ne le sauriez pas, l’apport conseillé journalier est de 1 800 calories en conditions normales.



Voilà qui fait de Calory la meilleure app du genre dans la catégorie « Santé », sans compter les excellentes animations que l’on ne se lasse pas de voir à chaque saisie.



Notre avis sur "Calory"

La note 4,5 / 5





Télécharger l'app gratuite Calory