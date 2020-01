Google Pixel : quand les icônes disparaissent...

C'est suite à une mise à jour de sécurité, survenue en décembre dernier, que les premiers retours ont commencé à voir le jour au sein de la communauté Pixel. Le problème ? Les icônes d'applications disparaissent, de façon hasardeuse, malgré les noms toujours présents sur les pages d'accueil. L'application s'ouvre normalement en appuyant à l'endroit où devrait se situer la fameuse icône. Toute la gamme des téléphones semble impactée, puisque de nombreux utilisateurs se plaignent, quelle que soit la version de l'appareil. Une mauvaise pub pour Google et ses Pixel... Source

